Из-за Коксаки.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова проведет инспекцию турецких курортов. Проверка связана с распространением вируса Коксаки. Сотрудники ведомства совместно с коллегами из Ростуризма отправятся в места, где зафиксировано больше всего обращений о заболевании, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора.

"Мы будем смотреть, как в отелях обеспечивают безопасность здоровья туристов из России в части инфекционных болезней. Пока абсолютно не ясно, как происходит диагностика, кому ставится какой диагноз и на каком основании", - рассказала Попова.

Инспекция коснется и работы российских туроператоров. Компании, не сообщившие туристам об угрозе здоровью, будут наказаны.

С июля 2017 года почти 60 россиян, в основном дети, заразились вирусом Коксаки в Турции. 11 августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для туристов, передает "Уралинформбюро".