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Челябинцы не могут улететь в Москву из-за неисправного самолетаСегодня в 11:20

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Пассажирам придется провести в аэропорту почти 10 часов.

Челябинцы не могут вылететь из аэропорта Баландино в Москву. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, борт "Аэрофлота" задерживается почти на 10 часов. Вместо 5.20 6 сентября лайнер отправится в столицу в 15.00.

Как рассказали "Уралинформбюро" в представительства "Аэрофлота", причина задержки - техническая неисправность судна.

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