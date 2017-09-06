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В Прикамье приставы нашли алиментщика на его свадьбеСегодня в 12:12

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Мужчина долго скрывался.

Судебные приставы Пермского края разыскали должника-алиментщика в ЗАГСе на его собственной свадьбе. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

29-летний мужчина задолжал 350 тысяч рублей на содержание дочери. Долгое время он скрывался, не появлялся по месту прописки, и был объявлен в розыск.

В день свадьбы сотрудник службы судебных приставов прибыл в ЗАГС. Должник был немало удивлен, увидев среди многочисленных гостей человека в форме. Алиментщик написал официальное объяснение о причинах неисполнения решения суда, получил требование о явке к судебному приставу и предупреждение об уголовной ответственности.

Чтобы не срывать свадьбу, должник сообщил судебному приставу свой фактический адрес проживания и обещал в ближайшее время посетить службу.

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