ЕВРАЗ разделит между тагильчанами и качканарцами "социальные" грантыСегодня в 13:47
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На 6 миллионов рублей.
В Нижнем Тагиле и Качканаре стартует конкурс социальных грантовых проектов "ЕВРАЗ: Город друзей – город идей". Стать его участниками могут некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения, а также учреждения культуры и спорта. Побороться за грант вправе и инициативные группы или отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие либо муниципальные организации).
У тагильчан есть возможность разработать и оформить проект, а затем получить на его реализацию грант до 500 тысяч рублей, у качканарцев – до 100 тысяч рублей.
Прием заявок начнется 1 октября 2017 года. Победители, которых назовут в декабре, получат в общей сложности 6 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.
Претенденты на грант должны представить инициативы в области образования или досуга детей и молодежи, их профессиональной ориентации, проведения экологических акций, озеленения и благоустройства дворов, парков и скверов, устройства и оформления мест для занятия спортом и мест отдыха. Также в жюри ждут проекты по пропаганде здорового образа жизни, укреплению и популяризации семейных ценностей, воспитанию и защите прав и интересов детей. Кроме того, разработки могут касаться культуры и искусства, сохранения историко-культурного наследия и развития экологического туризма, поддержки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также внедрения интеллектуальных цифровых технологий.
Заявки должны отличаться высокой социальной и экологической значимостью, а также практической эффективностью, уточняют организаторы.
Конкурс призван вовлечь жителей Нижнего Тагила и Качканара в проекты развития и благоустройства городского пространства, в продвижение спорта, здорового образа жизни, семейных ценностей и экологические инициативы. Подробнее ознакомиться с положениями и скачать заявку на участие можно на официальном сайте проекта www.grant.evraz.com.
Стоит отметить, что в 2017 году, в год 25-летия ЕВРАЗа, компания расширила географию грантового конкурса. В сибирских городах, где расположены предприятия холдинга, уже подведены итоги. В Новокузнецке гранты получили 14 проектов, в Междуреченске – 12.
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