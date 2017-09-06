Жители Ямала игнорируют кредиты чаще остальных россиянСегодня в 14:44
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В должниках - лишь каждый шестой.
Долговая нагрузка россиян сократилась на 2%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.
По итогам первой половины 2017 года номинальный уровень кредитной нагрузки составил 32% (год назад - 34%). При этом средний платеж россиян по кредитам вырос за год с 12,3 до 12,5 тысячи рублей.
Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в ЯНАО – 17%, самый высокий - в Карачаево-Черкесии – 62%. Превысивший 50% уровень нагрузки сохраняется в 13 регионах России (год назад - в 14).
Больше всего по кредитам платят жители Чукотки (20,8 тысячи рублей с человека), меньше всего - заемщики Ингушетии (7,3 тысячи). Отмечается, что средний платеж по кредитам снизился в 22 регионах, подрос – в 61.
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