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Россиянам добавят "бесплатной" ручной кладиСегодня в 13:51

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Перечень разрешенных предметов расширят.

Список предметов, разрешенных к бесплатному провозу в ручной клади, может быть расширен. Министерство транспорта РФ готовит новую версию изменений в федеральные авиационные правила. Об этом глава ведомства Максим Соколов рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ-2017.

"Что касается предметов, разрешенных к проносу на борт самолета, данный перечень может быть дополнен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений наших граждан - пользователей авиационных услуг", - отметил он.

Ранее из перечня 16 предметов для бесплатного провоза были исключены мобильные телефоны, ноутбуки и верхняя одежда. Нововведение вызвало среди авиапассажиров немало критики, передает "Уралинформбюро".

При этом с конца сентября перевозчики получат право продавать безбагажные невозвратные билеты - бесплатно взять на борт можно будет ручную кладь весом менее 5 килограммов. Новация призвана сократить транспортные расходы путешествующих налегке.

"Разумеется, пассажир по-прежнему сможет проносить на борт сотовый телефон, другие гаджеты, книги, цветы и зонты в составе ручной клади, - подчеркнул Соколов. - Без взвешивания можно будет брать с собой целый перечень вещей: детское питание и люльки для младенцев, костюм в портпледе, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель".

Ранее по теме:
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