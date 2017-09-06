При финансовой поддержке "Газпром добыча Ямбург".

2 сентября 2017 года в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств открылась выставка Зураба Церетели "Графика и скульптура". Мероприятие организовано при финансовой поддержке компании "Газпром добыча Ямбург".

Экспозиция состоит из трех скульптур и 40 графических произведений, выполненных в уникальной авторской технике черно-белой шелкографии. Новоуренгойцы могут увидеть реалистичные портреты, пейзажи и натюрморты. Картины навеяны воспоминаниями художника о родной Грузии и ее людях.

Заместитель гендиректора ООО "Газпром добыча Ямбург" Анатолий Меркулов выразил надежду, что эстетический подарок газодобывающей компании придется по душе горожанам. В первый день выставку посетили более 400 жителей газовой столицы. Экспозиция проработает до 17 октября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Сотрудничество ООО "Газпром добыча Ямбург" и городского музея в рамках проекта "Энергия творчества" началось более 15 лет назад. Всего было проведено свыше 10 выставок. Среди них – "Гималаи" Николая Рериха, итальянская скульптура Федерико Северино, эскизы Михаила Шемякина, выставки "Мусор-арт", "Цветные птицы белого Севера" и другие.