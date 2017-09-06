Тюменские школьники отправились на "Спортивное рандеву" с олимпийцамиСегодня в 16:48
- Текст
В Анапу.
6 сентября в Анапе торжественно открыли "Президентские состязания". В них примут участие около 2000 подростков из 81 субъекта РФ - победители школьных, муниципальных и региональных этапов соревнований.
Тюменскую область представляют учащиеся Ялуторовской школы имени Декабристов и Сетовской школы Тобольского района, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки региона.
В основной программе "Президентских состязаний", которые пройдут в центре "Смена", заявлены многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Дополнительно юные тюменцы смогут показать себя в плавании, бадминтоне, баскетболе, дартсе, мини-футболе, шахматах. Впервые за всю историю соревнований в программу включено самбо.
Помимо состязаний подростков ждут мастер-классы по различным видам спорта, посещения планетария и квест по станциям. Также они пройдут "Веревочный курс" и побывают на "Спортивном рандеву" с олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту, чемпионами Европы и заслуженными мастерами спорта России Андреем Сильновым и Еленой Слесаренко.
23 сентября тюменские школьники отправятся домой.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:43
Экологи вывезли из Екатеринбурга 1 619 тонн мусора
С несанкционированных свалок.Сегодня в 19:29
Свердловские промышленники скорректировали "Пятилетку развития"
Куйвашева.Сегодня в 19:26
Дмитрий Медведев уволил главу Росгидромета
Фролову пора на пенсию.Сегодня в 19:24
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надоСегодня в 19:10
Визит Путина в Челябинск перенесли на ноябрь
С октября.Сегодня в 19:07
Минтруд готовит поддержку родителям за первого ребенка
Для увеличения рождаемости.Сегодня в 18:47
В Швейцарии создали новый сорт шоколада
Впервые за 80 лет.Сегодня в 18:45
Коммерческие перевозчики Екатеринбурга "включатся" в повременной тариф
Для тестирования.Сегодня в 18:40
Руководство челябинского МУПа разбазарило 62 миллиона рублей
По данным КСП.Сегодня в 18:24
В Сургуте неизвестный пырнул ножом посетителя "Евросети"
Во время ограбления.Сегодня в 18:07
На берегу городского пруда в Екатеринбурге "заиграет" новая филармония
Разрешил Медведев.Сегодня в 17:57
Директора югорского предприятия заподозрили в присвоении налогов
На 80 миллионов.Сегодня в 17:36
Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала лидером безопасности
Получив премию Safety Leaders Award.Сегодня в 17:33
Четверть транспорта в России минует техосмотры
Владельцы предпочитают покупать бланки.Сегодня в 17:17
В Екатеринбурге выкосили 350 гектаров конопли
По требованию полиции.
Главные новости
- Сегодня в 19:43Экологи вывезли из Екатеринбурга 1 619 тонн мусора
- Сегодня в 19:24Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
- Сегодня в 19:10Визит Путина в Челябинск перенесли на ноябрь
- Сегодня в 17:04Коммунальщики Белоярки попали под "уголовку"
- Сегодня в 16:43Сергей Носов "кинул" десятки свердловских бизнесменов
Аналитика
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо
Минстрой объявил войну похоронному беспределу
Общественность не возражает.
Пандус проблем не решает
Без человеческого участия.