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Тюменские школьники отправились на "Спортивное рандеву" с олимпийцамиСегодня в 16:48

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В Анапу.

6 сентября в Анапе торжественно открыли "Президентские состязания". В них примут участие около 2000 подростков из 81 субъекта РФ - победители школьных, муниципальных и региональных этапов соревнований.

Тюменскую область представляют учащиеся Ялуторовской школы имени Декабристов и Сетовской школы Тобольского района, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки региона.

В основной программе "Президентских состязаний", которые пройдут в центре "Смена", заявлены многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Дополнительно юные тюменцы смогут показать себя в плавании, бадминтоне, баскетболе, дартсе, мини-футболе, шахматах. Впервые за всю историю соревнований в программу включено самбо.

Помимо состязаний подростков ждут мастер-классы по различным видам спорта, посещения планетария и квест по станциям. Также они пройдут "Веревочный курс" и побывают на "Спортивном рандеву" с олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту, чемпионами Европы и заслуженными мастерами спорта России Андреем Сильновым и Еленой Слесаренко.

23 сентября тюменские школьники отправятся домой.

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