Обновленный Nissan Leaf оснастили "е-педалью"Сегодня в 17:15
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И автопилотом.
Компания Nissan представила обновленную версию популярного электромобиля Leaf . Возможно, вскоре его можно будет официально купить и в России, передает "Уралинформбюро".
Хэтчбек нового поколения оказался крупнее предшественника: на 35 миллиметров длиннее и на 20 - шире. Колесная база "выросла" до 2 700 миллиметров.
Двигателю добавили мощности - 150 "лошадей" под капотом позволяют разогнаться до 100 километров в час за 7,9 секунды. Максимальная скорость электрокара ограничена 140 километрами в час.
Одного заряда 40-киловаттной батареи хватит путешествие длиной 380 километров. Ходят слухи, что Nissan готовится представить модификацию Leaf с 60-киловаттным аккумулятором. Зарядка от бытовой электросети займет до 8 часов, а от специального устройства - меньше часа.
Новый Nissan Leaf оснащен особой разработкой компании - e-Pedal. Данная технология позволяет водителю забыть про педаль тормоза: чтобы машина стала замедляться достаточно отпустить педаль акселератора. Система полуавтономного управления ProPilot дает возможность доверить электронике управление при движении в одной полосе, есть и автоматический парковщик ProPilot Park.
Для удобства водителя и пассажиров в интерьере хэтчбека используются цифровая приборная панель и мультимедийная система с 7-дюймовым монитором.
Несмотря на все "навороты", новый Leaf оказался дешевле предшественника. Стоимость базовой комплектации в США может составить чуть меньше 30 тысяч долларов.
В Японии Nissan Leaf поступит в продажу в октябре, а в Европе и США - в начале следующего года. Кроме того, компания рассматривает возможность начала продаж электромобиля в России.
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