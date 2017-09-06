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Директора югорского предприятия заподозрили в присвоении налоговСегодня в 17:57

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На 80 миллионов.

Югорские следователи начали проверку в отношении руководителя одной из нефтегазовых организаций округа. Директор компании подозревается в неуплате налогов на общую сумму 80 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По предварительным данным следователей, руководитель организации удержал деньги из зарплат сотрудников, но не перечислил их в бюджет государства. Если вина менеджера будет доказана, ему грозит уголовная ответственность по ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

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