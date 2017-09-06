×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Четверть транспорта в России минует техосмотрыСегодня в 17:33

  • Текст

Владельцы предпочитают покупать бланки.

В 2018 году Россию ждет резкий рост количества жертв ДТП. Такой прогноз делают в ГИБДД, отмечая в качестве одной из главных причин повышения аварийности старение автопарка.

Другой причиной этого может стать ухудшение технического состояния транспорта. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Русский АвтоМотоКлуб", на сегодня четверть отечественных автовладельцев покупает техосмотры.

Согласно внутренней статистике только этой компании, за два последних года средний возраст транспортного средства клиентов, обратившихся за услугами выездной техпомощи или эвакуации, вырос более чем на полгода - до 3,2 года.

"Сегодня примерно четверть автовладельцев избегает обязательного инструментального техосмотра, - сетует заместитель генерального директора РАМК Андрей Барсуков. - Они ограничиваются формальной диагностической картой, купленной для оформления ОСАГО. В результате по дорогам страны ездят машины, неудовлетворительное техническое состояние которых представляет опасность для всех участников дорожного движения".

Ранее ГИБДД представила проект стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года. По данным ведомства, к 2022 году на дорогах ежегодно будут гибнуть 30-33 тысячи человек. К этому приведет неконтролируемый рост числа автомобилей (эта цифра уже превысила 50 миллионов), ухудшение их технического состояния и общее устаревание автопарка. На сегодня почти половина транспорта России старше 10 лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×