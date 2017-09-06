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Минтруд готовит поддержку родителям за первого ребенка Сегодня в 19:07

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Для увеличения рождаемости.

Министерство труда и соцзащиты РФ разрабатывает меры по стимулированию рождаемости. В частности, ведомство рассматривает варианты оказания поддержи семьям при рождении первого ребенка. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Топилин, не уточнив детали, пишет РБК. Кроме того, правительство рассмотрит продление программы материнского капитала.

Владимир Путин ранее призвал власти принять меры по стимулированию рождаемости и "не жадничать". За первую половину 2017 года зафиксировано существенное снижение рождаемости в России, напоминает "Уралинформбюро".

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