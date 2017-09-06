Разрешил Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассмотрит возможность выделения средств из федерального бюджета на новый концертный зал Свердловской филармонии. Он заявил об этом на встрече с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым.

Новый зал, предназначенный для акустических оркестров, может разместиться около ККТ "Космос", однако точное место еще согласовывается. В помещении будет два зала: большой - на 1500 человек и малый – на 350.

"Корни, традиции, филармонический дух, оркестры с их инструментами, исхоженные меломанами тропы, метро и наземный транспорт – все рядом", - поделились надеждами с "Уралинформбюро" в пресс-службе филармонии, пообещав сообщить подробности в конце ноября.

Отмечается также, что созданная по поручению Евгения Куйвашева межведомственная комиссия уже запустила процесс оформления необходимых документов.