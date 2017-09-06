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В Швейцарии создали новый сорт шоколадаСегодня в 18:47

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Впервые за 80 лет.

Кондитерская компания Barry Callebaut (Швейцария) создала рубиновый шоколад. Это первый новый сорт лакомства, который появился после изобретения в 1930-х годах белого шоколада, передает "Уралинформбюро".

Рубиновые какао-бобы придают новинке "ягодную фруктовость и сочную гладкость", а также характерный красноватый оттенок.

Изобретение нового сорта шоколада - это работа R&D центра Barry Callebaut, базирующегося во Франции и Бельгии и являющегося частью глобальной сети из 28 научно-исследовательских центров, говорится на сайте компании.

Шоколадный эксперт Ангуса Кеннеди отмечает, что рубиновый шоколад имеет "освежающий" вкус и легкую кремовую текстуру. Благодаря этому его можно есть в больших количествах.

Непохожесть нового сорта ни на один из прежних - темный, белый и молочный - и его производство исключительного из натуральных ингредиентов сделают рубиновый шоколад фаворитом среди поколения миллениалов (родившихся после 1981 года), уверены производители.

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