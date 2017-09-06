По данным КСП.

Сотрудники контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска вскрыли неэффективные траты в МУП "Челябинские системы теплоснабжения" на сумму 62 миллиона рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в городской прокуратуре, такая информация была озвучена накануне на заседании коллегии КСП. Пока в надзорное ведомство материалы проверки не поступили. Их ждут со дня на день.

Проблемы в МУПе начались в 2016 году. Работникам ЧСТ сообщили, что предприятие проиграло конкурс на содержание теплотрасс, объявленный МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети". Победителем было признано ООО "ЮжУралТеплоПрибор".

В результате предприятие фактически прекратило свою деятельность по обслуживанию теплосетей, зарабатывая лишь на аренде недвижимости и продажах имущества. Десятки людей остались на улице.

Стоит отметить, что сегодня контрольно-счетная палата Челябинской области также опубликовала результаты проверки использования бюджетных средств в Копейском и Миасском городских округах. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал двух градоначальников - Владимира Можина и Геннадия Васькова.

По словам председателя региональной контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина, спектр выявленных нарушений довольно широк. "Это вопросы и доходной, и расходной части бюджета, вопросы, связанные с арендой земельных участков и муниципального имущества, получения арендной платы. Выявлен ряд системных нарушений, которые по факту начали появляться не вчера", - пояснил Лошкин.

Борис Дубровский поставил перед главами задачу в ближайшее время устранить все нарушения.