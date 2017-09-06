Для тестирования.

Больше половины из 28 коммерческих перевозчиков Екатеринбурга готовы присоединиться к тестированию повременного тарифа. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов в эфире телепрограммы "Акцент".

В мэрии уже решают организационные и технические вопросы. Так, деньги за поездку каждого пассажира будут делить между собой все перевозчики, чьим транспортом воспользовался горожанин.

Сейчас повременной тариф работает в тестовом режиме. При удачном тестировании действовать на постоянной основе он начнет в июле 2019 года, с введением новой маршрутной сети, передает "Уралинформбюро".