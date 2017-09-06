С несанкционированных свалок.

За август экологи очистили Екатеринбург от 81 несанкционированной свалки. Всего было вывезено 1 619 тонн мусора, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

В Верх-Исетском районе специалисты ликвидировали 16 свалок, в Железнодорожном – 11, в Кировском – 9, в Чкаловском – 22, в Орджоникидзевском – 17, в Октябрьском – 5, в Ленинском – 1 организованную и несколько стихийных в частном секторе.

Всего с начала года службы благоустройства уничтожили 595 несанкционированных свалок с общим объемом 10 852 тонны мусора.

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