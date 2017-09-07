ДНК-тест "лишил" Сальвадора Дали дочериСегодня в 08:17
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Результаты исследования переданы в суд.
Испанка Пилар Абель Мартинес не является дочерью художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Таковы результаты проведенного ДНК-теста, пишет BBC.
Родившаяся в 1956-м женщина утверждала, что за год до этого живописец вступил в интимную связь с ее матерью. Чтобы подтвердить обоснованность притязаний на фамилию Дали и его наследие, Пилар Абель обратилась в суд Мадрида, который постановил провести эксгумацию тела художника.
Поздним вечером 20 июля гроб Дали был вскрыт для получения образцов его ДНК. Результаты исследования, подтвердившего беспочвенность заявлений Мартинес о причастности живописца к ее появлению на свет, уже переданы в суд, сообщает "Уралинформбюро".
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