Перевозчик доволен таким решением.

Московский городской суд признал не подлежащими к применению правил "Аэрофлота", которые касаются физических данных сотрудников экипажа. Речь идет о подпункте 7.1 требований авиакомпании, согласно которому к работе стюардессами не допускались женщины, носящие одежду большего, чем 48-й размер.

С иском о дискриминации в суд обратилась бортпроводница Евгения Магурина. Женщина заявила, что "Аэрофлот" снял ее с международных рейсов из-за того, что она носит одежду 52-го размера. Это, подчеркнула истица, привело к снижению ее зарплаты.

Мосгорсуд также постановил взыскать с перевозчика в пользу Магуриной 17 013 рублей задолженности по выплатам надбавки и 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Подобное решение было принято в отношении еще одной стюардессы. В общей сложности ей "Аэрофлот" выплатит 16 023 рубля.

В авиакомпании решением суда удовлетворены. "Суд объективно установил и признал, что в деятельности "Аэрофлота" отсутствует дискриминационная составляющая. Ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам в компании исключено, - цитируют "Известия" представителя перевозчика. - Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпании будет сделан после тщательного анализа текста решения".