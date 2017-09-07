Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардессСегодня в 08:44
- Текст
Перевозчик доволен таким решением.
Московский городской суд признал не подлежащими к применению правил "Аэрофлота", которые касаются физических данных сотрудников экипажа. Речь идет о подпункте 7.1 требований авиакомпании, согласно которому к работе стюардессами не допускались женщины, носящие одежду большего, чем 48-й размер.
С иском о дискриминации в суд обратилась бортпроводница Евгения Магурина. Женщина заявила, что "Аэрофлот" снял ее с международных рейсов из-за того, что она носит одежду 52-го размера. Это, подчеркнула истица, привело к снижению ее зарплаты.
Мосгорсуд также постановил взыскать с перевозчика в пользу Магуриной 17 013 рублей задолженности по выплатам надбавки и 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Подобное решение было принято в отношении еще одной стюардессы. В общей сложности ей "Аэрофлот" выплатит 16 023 рубля.
В авиакомпании решением суда удовлетворены. "Суд объективно установил и признал, что в деятельности "Аэрофлота" отсутствует дискриминационная составляющая. Ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам в компании исключено, - цитируют "Известия" представителя перевозчика. - Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпании будет сделан после тщательного анализа текста решения".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:30
Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет Дворкович
Так решил Медведев.Сегодня в 10:18
Курганские переселенцы утонули в фекалиях
И сидят без горячей воды.Сегодня в 10:16
"Черная" вспышка на Солнце аукнулась на Земле
Мигренями и перебоями со связью.Сегодня в 10:01
Минздрав предупреждает: на зарплаты врачам денег нет
Не хватает 266 миллиардов рублей.Сегодня в 09:53
Экс-прокурора Прикамья задержали в Египте
И этапировали в Москву.Сегодня в 09:51
Автомобильные номера в России европеизируют
И оснастят чипами.Сегодня в 09:45
Екатеринбуржцам вернули воду
После обращения к депутату.Сегодня в 09:40
"Калашников" создал замену пистолету Макарова
На базе ПЛ-15.Сегодня в 09:36
В Прикамье дорожник погиб в ДТП с 7 грузовиками
Еще два человека пострадали.Сегодня в 09:31
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.Сегодня в 09:29
Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим
В ремонт вложено 120 миллионов.Сегодня в 09:06
"Автомобилист" выстоял под татарским натиском
На глазах своих фанатов.Сегодня в 08:59
Югорчанин на Toyota протаранил столб и погиб
Машину разорвало.Сегодня в 08:44
Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардесс
Перевозчик доволен таким решением.Сегодня в 08:38
В Горном Щите пожар уничтожил частный дом
Ночью.
Главные новости
- Сегодня в 09:51Автомобильные номера в России европеизируют
- Сегодня в 09:31"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
- Сегодня в 08:44Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардесс
- 06 сентября в 19:43Экологи вывезли из Екатеринбурга 1 619 тонн мусора
- 06 сентября в 19:24Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Аналитика
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо
Минстрой объявил войну похоронному беспределу
Общественность не возражает.