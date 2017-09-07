На базе ПЛ-15.

На смену легендарному пистолету Макарова может прийти компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К, разработанный концерном "Калашников".

Первые выстрелы из новинки были сделаны 2 августа 2017 года, говорится в ролике, размещенном на портале "Калашников медиа".

ПЛ-15К представляет собой компактную версию полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15. Она отличается от базовой модели длиной (18 сантиметров), высотой (13 сантиметров) и весом (720 граммов без патронов). В магазин вмешается 14 патронов калибра 9х19, передает "Уралинформбюро".

"Несмотря на напряженность и скорость производимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме "Армия-2017" отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим мальчиком", - похвалил свое детище создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна Дмитрий Лебедев.

На "Калашникове" считают, что ПЛ-15К станет полноценной заменой пистолету Макарова.