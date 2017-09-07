×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Калашников" создал замену пистолету МакароваСегодня в 09:40

  • Текст

На базе ПЛ-15.

На смену легендарному пистолету Макарова может прийти компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К, разработанный концерном "Калашников".

Первые выстрелы из новинки были сделаны 2 августа 2017 года, говорится в ролике, размещенном на портале "Калашников медиа".

ПЛ-15К представляет собой компактную версию полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15. Она отличается от базовой модели длиной (18 сантиметров), высотой (13 сантиметров) и весом (720 граммов без патронов). В магазин вмешается 14 патронов калибра 9х19, передает "Уралинформбюро".

"Несмотря на напряженность и скорость производимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме "Армия-2017" отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим мальчиком", - похвалил свое детище создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна Дмитрий Лебедев.

На "Калашникове" считают, что ПЛ-15К станет полноценной заменой пистолету Макарова.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Долг Родине»

Главные новости

Аналитика

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×