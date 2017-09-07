После обращения к депутату.

Екатеринбуржцев, проживающих на Красноармейской, 41, коммунальщики на 3 дня оставили без воды. Горячего водоснабжения в здании нет, жильцы пользуются водонагревателями, а холодную воду им перекрыли работники сферы ЖКХ из-за аварии на водопроводе.

По словам горожан, подвоз воды на время латания дыр в сетях организован не был. Кроме того, устранение аварии шло черепашьими темпами: ремонтная бригада перекрыла воду, разрыла яму на месте прорыва и пропала на 3 дня, хотя работы было всего на несколько часов.

Жильцы проблемного дома были вынуждены обратиться за помощью к областным парламентариям.

"Я направил запросы в администрацию Екатеринбурга и в департамент государственного жилищного и строительного надзора. Уже на следующий день на улицу Красноармейскую, 41 выехали мастера. Водоснабжение было восстановлено", - рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.