И оснастят чипами.

Российские власти обсуждают возможность изменения формата автомобильных номеров. Речь, в частности, идет об отказе от кодов регионов и увеличении количества цифровых и буквенных обозначений

"Скорее всего, будут вводиться номера, похожие на европейские - в них будет 4 цифры, 4 буквы, флажок и надпись RUS", - заявил Газете.Ru осведомленный источник.

Необходимость "реформы" продиктована постоянным ростом количества автомобилей в стране. Новые госзнаки, предусматривающие 8 различных символов, позволят увеличить число возможных комбинаций в несколько раз, передает "Уралинформбюро".

Реализовывать инициативу, вероятнее всего, начнут осенью 2018 года.

Также рассматривается возможность внедрения в автомобильные номера специальных электронных чипов, позволяющих удаленно считывать сведения о транспортном средстве. Однако, по словам экспертов, подобные системы не реализованы еще ни в одной стране мира, а потому ожидать их скорого появления в России не стоит.