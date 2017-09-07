Не хватает 266 миллиардов рублей.

На зарплаты медицинским работникам в размере, требуемом "майскими указами" президента Владимира Путина, после 2018 года не хватает 266 миллиардов рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке Минздрава РФ к проекту бюджета Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) на 2018-2020 годы, пишут "Ведомости".

Согласно "майским указам", в 2017 году зарплата врачей должна быть равна 180% от средней по региону, а заработок среднего и младшего медперсонала — 90 и 80%. В 2018 году эти показатели должны составить 200, 100 и 100% соответственно, передает "Уралинформбюро".

Из пояснительной записки следует, что сохранить получки медработников на требуемом президентом уровне получится лишь в 2018 году. Начиная с 2019 года ФОМС столкнется с дефицитом, для покрытия которого необходимо в 2019 году получить из федеральной казны 95,5 миллиарда рублей и еще 170,4 миллиарда - в 2020 году. Эксперты не исключают, что может потребоваться прямое вмешательство президента.

Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин отметил, что в 2016 году здравоохранение было самым отстающим в сфере реализации "майских указов". Президентские поручения в целом оказались недовыполненными примерно на 1-2% из-за значительного роста средней зарплаты россиян, "чего никто не предвидел".