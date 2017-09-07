Минздрав предупреждает: на зарплаты врачам денег нет Сегодня в 10:01
- Текст
Не хватает 266 миллиардов рублей.
На зарплаты медицинским работникам в размере, требуемом "майскими указами" президента Владимира Путина, после 2018 года не хватает 266 миллиардов рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке Минздрава РФ к проекту бюджета Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) на 2018-2020 годы, пишут "Ведомости".
Согласно "майским указам", в 2017 году зарплата врачей должна быть равна 180% от средней по региону, а заработок среднего и младшего медперсонала — 90 и 80%. В 2018 году эти показатели должны составить 200, 100 и 100% соответственно, передает "Уралинформбюро".
Из пояснительной записки следует, что сохранить получки медработников на требуемом президентом уровне получится лишь в 2018 году. Начиная с 2019 года ФОМС столкнется с дефицитом, для покрытия которого необходимо в 2019 году получить из федеральной казны 95,5 миллиарда рублей и еще 170,4 миллиарда - в 2020 году. Эксперты не исключают, что может потребоваться прямое вмешательство президента.
Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин отметил, что в 2016 году здравоохранение было самым отстающим в сфере реализации "майских указов". Президентские поручения в целом оказались недовыполненными примерно на 1-2% из-за значительного роста средней зарплаты россиян, "чего никто не предвидел".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:30
Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет Дворкович
Так решил Медведев.Сегодня в 10:18
Курганские переселенцы утонули в фекалиях
И сидят без горячей воды.Сегодня в 10:16
"Черная" вспышка на Солнце аукнулась на Земле
Мигренями и перебоями со связью.Сегодня в 10:01
Минздрав предупреждает: на зарплаты врачам денег нет
Не хватает 266 миллиардов рублей.Сегодня в 09:53
Экс-прокурора Прикамья задержали в Египте
И этапировали в Москву.Сегодня в 09:51
Автомобильные номера в России европеизируют
И оснастят чипами.Сегодня в 09:45
Екатеринбуржцам вернули воду
После обращения к депутату.Сегодня в 09:40
"Калашников" создал замену пистолету Макарова
На базе ПЛ-15.Сегодня в 09:36
В Прикамье дорожник погиб в ДТП с 7 грузовиками
Еще два человека пострадали.Сегодня в 09:31
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.Сегодня в 09:29
Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим
В ремонт вложено 120 миллионов.Сегодня в 09:06
"Автомобилист" выстоял под татарским натиском
На глазах своих фанатов.Сегодня в 08:59
Югорчанин на Toyota протаранил столб и погиб
Машину разорвало.Сегодня в 08:44
Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардесс
Перевозчик доволен таким решением.Сегодня в 08:38
В Горном Щите пожар уничтожил частный дом
Ночью.
Главные новости
- Сегодня в 09:51Автомобильные номера в России европеизируют
- Сегодня в 09:31"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
- Сегодня в 08:44Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардесс
- 06 сентября в 19:43Экологи вывезли из Екатеринбурга 1 619 тонн мусора
- 06 сентября в 19:24Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Аналитика
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо
Минстрой объявил войну похоронному беспределу
Общественность не возражает.