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Курганские переселенцы утонули в фекалияхСегодня в 10:18

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И сидят без горячей воды.

В Кургане канализационные стоки затопили подвал дома №31а по улице Дзержинского, который был построен для переселенцев из аварийного жилья. Ранее горожане жаловались, что подрядчик сдал многоэтажку с многочисленными дефектами.

Фекалии залили подвал 29 августа 2017 года. В это же время в квартирах пропала горячая вода.

"Дело в том что затоплен центральный коллектор и, соответственно, затоплен подвал. Из-за этого не может быть подключен теплообменник который нагревает горячую воду", - пишут жильцы дома в соцсетях.

Когда именно коммунальщики вернут ГВС, в УК "Уют", обслуживающей здание, комментировать не стали. "Я вообще не люблю журналистов", - заявил "Уралинформбюро" по телефону представитель организации.

Стоит напомнить, что жилье, построенное в рамках федеральной программы для переселенцев, вызвало множество нареканий у зауральцев. Они были недовольны промерзавшими зимой углами и промокавшими летом стенами. Также курганцы жаловались на некачественно заделанные межэтажные швы.

Ранее по теме:
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

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