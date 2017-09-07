Набережную Исети осветят боллардамиСегодня в 10:47
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И отдадут каякерам.
На набережной Исети в районе ЦПКиО появится канал для каякинга, а на участке рядом с дендропарком будут насыпаны искусственные холмы с многолетними растениями. Это лишь часть изменений, которые внесли в концепцию реконструкции набережной архитекторы КБ "Стрелка" и "Оса". Корреспондент "Уралинформбюро" убедился в этом своими глазами, побывав на презентации дизайн-проекта благоустройства городских общественных пространств.
Авторы концепции уже не раз выносили ее на общественное обсуждение, в ходе которого горожане высказывали немало замечаний и предложений. Как сообщил в ходе презентации архитектор КБ "Оса" Александр Самарин, в новой редакции большая часть этих замечаний была учтена.
Александр Самарин рассказывает, как изменится набережная Исети.
Например, на участке между Малышева и Куйбышева в районе Дендропарка теперь запланировано обустройство еще одного сквера, а чуть ниже по течению — площадки для выгула собак. Также решено усилить зеленую зону на этом отрезке набережной искусственными холмами, на которых будут высажены многолетние растения.
Пожалуй, самый важный элемент обустройства этой части набережной — система освещения, считает Самарин. Она будет смонтирована по всей протяженности участка. При этом освещать горожанам путь в темное время суток будут не только стандартные площадные фонари и прожекторы на опорах, но и светильники-"болларды", которые разместятся прямо на рельефе ландшафта.
Так в представлении авторов проекта должна выглядеть набережная в вечернее время суток.
Откорректирован и план развития прибрежной зоны в районе ЦПКиО. Там появятся большой пляж с душевыми кабинками, который войдет в состав проектируемого на этом участке спорткомплекса. Добавлены также площадки для скейтинга, воркаута и уличных пикников.
На самой же реке будет оборудован канал для любителей гребли на каяках и насыпаны искусственные каскады и пороги. Такое предложение поступило разработчикам от екатеринбургских спортсменов-каякеров.
Проект благоустройства пешеходной зоны между Малышева, проспектом Ленина и улицей Бориса Ельцина также слегка видоизменился. По словам руководителя бюро "InForm" Тимура Абдуллаева, проект дополнен пешеходным переходом и дополнительными велодорожками на улице Малышева.
Следует добавить, что трансформация этой территории предусматривает создание на перекрестке Банковского и Театрального переулков "площади семи районов" с сетью фонтанов, одни из которых будет "сухим". Впрочем, к моменту создания площади число районов может увеличиться до восьми, за счет включения района Академического. А вдоль Банковского появится мощеный бульвар, засаженный вместо тополей более "урбанистическими" породами деревьев.
Переулок Банковский: вместо надоевших парковок – бульвар с фонтанами и "урбанистическими" деревьями.
При этом с Банковского переулка исчезнет автопарковка. А вот на площади 1905 года предполагается сохранить несколько мест для паркования машин, но в строго ограниченном промежутке: вдоль заднего фасада площади. Кроме того, на улицах Володарского и Урицкого будет сохранена парковка в уличном профиле.
"Площадь должна сохранить характер универсального моделируемого пространства с возможностью проводить большое количество событийных мероприятий. А оптимизация профиля проспекта Ленина позволит выделить дополнительные полосы для общественного транспорта и велодорожек", — пообещал Абдуллаев.
Уважили разработчики концепции и исторический аспект. Так, в районе Царского моста будут высажены породы деревьев, которые росли до революции в купеческих садах, выходивших к реке. А в пешеходной зоне набережной на этом участке появятся беседки, выполненные в стилистике конца XIX века, и щиты со схемой расположения Рязановского сада, пивоваренного завода Гребеньковой, Грязновской плотины и других исторических объектов.
Горожанам интересно, как разработчики проекта учли их замечания, высказанные на общественных слушаниях в мае и июне 2017 года.
Архитекторы Екатеринбурга, посетившие презентацию, оценили идеи "Осы" и "Стрелки" со сдержанным оптимизмом. Так, член градсовета Екатеринбурга Борис Демидов считает, что для успешной реализации этого проекта нужны не только деньги, но и политическая воля городских властей.
"Сам объем работ небольшой, но нужно, чтобы для руководителей города это стало программой", — считает Демидов. Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Белышев заверил гостей презентации, что работы по подготовке набережной к первому этапу реконструкции начнутся уже в 2017 году.
"По результатам этого года утверждены дизайн-проекты двух этапов развития этих территорий: набережная от Малышева до ЦПКиО и пешеходная территория от Малышева до площади 1905 года и далее до Ельцин-центра, — сообщил Белышев. — Они прошли общественное обсуждение и уже стали превращаться в проектную документацию".
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