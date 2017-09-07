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"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в ЗальцбургСегодня в 11:11

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Для горнолыжников.

С 30 декабря 2017 года "Уральские авиалинии" запускают новый регулярный рейс из Москвы в Зальцбург. Полеты будут выполняться из Домодедово по субботам, а во время новогодних каникул и по вторникам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, по тарифу "промо" билет в одну сторону обойдется от 10 000 рублей, а по тарифу "эконом" - от 11 700 рублей (включая все сборы, комплект спортивного снаряжения и багаж).

Для любителей активного отдыха в окрестностях Зальцбурга есть ухоженные горнолыжные трассы, а ценители прекрасного смогут полюбоваться на заснеженные деревья, шпили церквей, горные пики австрийских Альп и величественные замки.

В период новогодних праздников Зальцбург встретит туристов рождественскими ярмарками, где можно купить сувениры и приятные мелочи. Также Австрия славится местной кухней: гурманам придутся по вкусу свиной шницель, венский штрудель, шоколадный торт Захер, кремовый ликер Моцарт и, конечно, отменное пиво.

Приобрести билеты в Зальцбург можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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