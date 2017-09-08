×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 16:42

  • Текст

По версии "Уралинформбюро".

1. В списках не числятся

В Каменском городском округе еще в 2005 году железнодорожники передали на баланс местной администрации несколько жилых домов в отдаленных населенных пунктах. Однако здания до сих пор не числятся в муниципальных списках.

Корреспонденты "Уралинформбюро" съездили на электричке к лесным жителям и расспросили их о нелегкой жизни. В разваливающемся доме-призраке 1912 (!!!) года постройки живет 86-летняя Прасковья Щедрина.

О чем рассказали журналистам другие каменцы - в спецрепортаже.

2. Полярное сияние: вид с орбиты

Уникальные кадры полярного сияния снял с борта МКС российский космонавт Сергей Рязанский. Красочное природное явление возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы при их взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра.

3. Фигураччи под матриводку

Понять назначение привычных любому россиянину вещей оказалось крайне сложно для итальянцев. Для обсуждения им предложили плюшевого чебурашку, закаточную машинку, кипятильник, подстаканник, самовар и матрешку.

В лидеры по "непонятности" выбилась закаточная машинка. Одна из участниц опроса подумала, что это ни что иное, как звонок для танка. Чебурашку в ходе осмотра переименовали в Фигураччи, а на кипятильник решили завивать волосы.

Только матрешка была узнана сразу. Кроме того, оказалось, что из ее нижней половинки очень удобно пить водку. "Матриводка!" - резюмировали итальянцы.

4. Музыка цифр

Ютубер Itʼs a small world из Японии сыграл песню Despacito на... двух калькуляторах. Для своей каверверсии молодой человек использовал счетные машинки китайского производства. Они работают по принципу синтезатора и способны издавать до 20 различных звуков.

5. Полосатая контрабанда

Полуторамесячного бенгальского тигренка изъяли пограничники США у 18-летнего юноши. По словам молодого человека, он купил малыша в мексиканском городе Тихуана за 300 долларов.

Американцу предъявлено обвинение в контрабанде, а тигренок передан в зоопарк Сан-Диего. Там он пробудет до тех пор, пока ему не найдут новый дом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×