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По версии "Уралинформбюро".
1. В списках не числятся
В Каменском городском округе еще в 2005 году железнодорожники передали на баланс местной администрации несколько жилых домов в отдаленных населенных пунктах. Однако здания до сих пор не числятся в муниципальных списках.
Корреспонденты "Уралинформбюро" съездили на электричке к лесным жителям и расспросили их о нелегкой жизни. В разваливающемся доме-призраке 1912 (!!!) года постройки живет 86-летняя Прасковья Щедрина.
О чем рассказали журналистам другие каменцы - в спецрепортаже.
2. Полярное сияние: вид с орбиты
Уникальные кадры полярного сияния снял с борта МКС российский космонавт Сергей Рязанский. Красочное природное явление возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы при их взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра.
3. Фигураччи под матриводку
Понять назначение привычных любому россиянину вещей оказалось крайне сложно для итальянцев. Для обсуждения им предложили плюшевого чебурашку, закаточную машинку, кипятильник, подстаканник, самовар и матрешку.
В лидеры по "непонятности" выбилась закаточная машинка. Одна из участниц опроса подумала, что это ни что иное, как звонок для танка. Чебурашку в ходе осмотра переименовали в Фигураччи, а на кипятильник решили завивать волосы.
Только матрешка была узнана сразу. Кроме того, оказалось, что из ее нижней половинки очень удобно пить водку. "Матриводка!" - резюмировали итальянцы.
4. Музыка цифр
Ютубер Itʼs a small world из Японии сыграл песню Despacito на... двух калькуляторах. Для своей каверверсии молодой человек использовал счетные машинки китайского производства. Они работают по принципу синтезатора и способны издавать до 20 различных звуков.
5. Полосатая контрабанда
Полуторамесячного бенгальского тигренка изъяли пограничники США у 18-летнего юноши. По словам молодого человека, он купил малыша в мексиканском городе Тихуана за 300 долларов.
Американцу предъявлено обвинение в контрабанде, а тигренок передан в зоопарк Сан-Диего. Там он пробудет до тех пор, пока ему не найдут новый дом.
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