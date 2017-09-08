По версии "Уралинформбюро".

1. В списках не числятся

В Каменском городском округе еще в 2005 году железнодорожники передали на баланс местной администрации несколько жилых домов в отдаленных населенных пунктах. Однако здания до сих пор не числятся в муниципальных списках.

Корреспонденты "Уралинформбюро" съездили на электричке к лесным жителям и расспросили их о нелегкой жизни. В разваливающемся доме-призраке 1912 (!!!) года постройки живет 86-летняя Прасковья Щедрина.

О чем рассказали журналистам другие каменцы - в спецрепортаже.

2. Полярное сияние: вид с орбиты

Уникальные кадры полярного сияния снял с борта МКС российский космонавт Сергей Рязанский. Красочное природное явление возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы при их взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра.

3. Фигураччи под матриводку

Понять назначение привычных любому россиянину вещей оказалось крайне сложно для итальянцев. Для обсуждения им предложили плюшевого чебурашку, закаточную машинку, кипятильник, подстаканник, самовар и матрешку.

В лидеры по "непонятности" выбилась закаточная машинка. Одна из участниц опроса подумала, что это ни что иное, как звонок для танка. Чебурашку в ходе осмотра переименовали в Фигураччи, а на кипятильник решили завивать волосы.

Только матрешка была узнана сразу. Кроме того, оказалось, что из ее нижней половинки очень удобно пить водку. "Матриводка!" - резюмировали итальянцы.

4. Музыка цифр

Ютубер Itʼs a small world из Японии сыграл песню Despacito на... двух калькуляторах. Для своей каверверсии молодой человек использовал счетные машинки китайского производства. Они работают по принципу синтезатора и способны издавать до 20 различных звуков.

5. Полосатая контрабанда

Полуторамесячного бенгальского тигренка изъяли пограничники США у 18-летнего юноши. По словам молодого человека, он купил малыша в мексиканском городе Тихуана за 300 долларов.

Американцу предъявлено обвинение в контрабанде, а тигренок передан в зоопарк Сан-Диего. Там он пробудет до тех пор, пока ему не найдут новый дом.