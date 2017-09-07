×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне стали чаще проводить отпуск за рубежомСегодня в 11:55

  • Текст

Особенно в Турции.

Выездной турпоток из России пошел в рост. В январе – июне 2017 года, по данным Росстата, число отдыхающих за границей россиян увеличилось до 17 миллионов человек (на 29% по сравнению с первым полугодием 2016 года), что, впрочем, на 15% меньше докризисных 20,1 миллиона человек, передает "Уралинформбюро".

Быстрое восстановление рынка происходит за счет возвращения Турции, отмечают туроператоры. Даже негативные новостные поводы в отношении этой страны существенно не влияли на выбор туристов. Например, после уведомления Ростуризма об участившихся в Турции случаях энтеровирусной инфекции отказы были единичные. Обратился лишь 1% клиентов, говорит сооснователь сервиса онлайн-бронирования Level.Travel Эллин Толстов.

Самый популярный курорт азиатского государства – Анталийское побережье: на него приходится 80-95% всех поездок в эту страну. Всего этим летом в Анталье побывали 1,97 миллиона россиян.

Другой причиной роста турпотока из России эксперты называют укрепление рубля. По сравнению с 2015 годом зарубежные поездки в целом стали обходиться россиянам дешевле на 14%, по России – на 21%.

Другими популярными зарубежными направлениями стали Греция и Черногория. Греческие отельеры давали хорошие скидки, чтобы конкурировать с турецкими курортами. Возможно, выездной турпоток сможет превысить показатели 2014 года, считает представитель туроператора TUI. Многое зависит от бархатного сезона – туры на Кипр и в Турцию продаются до конца октября.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×