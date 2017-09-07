Особенно в Турции.

Выездной турпоток из России пошел в рост. В январе – июне 2017 года, по данным Росстата, число отдыхающих за границей россиян увеличилось до 17 миллионов человек (на 29% по сравнению с первым полугодием 2016 года), что, впрочем, на 15% меньше докризисных 20,1 миллиона человек, передает "Уралинформбюро".

Быстрое восстановление рынка происходит за счет возвращения Турции, отмечают туроператоры. Даже негативные новостные поводы в отношении этой страны существенно не влияли на выбор туристов. Например, после уведомления Ростуризма об участившихся в Турции случаях энтеровирусной инфекции отказы были единичные. Обратился лишь 1% клиентов, говорит сооснователь сервиса онлайн-бронирования Level.Travel Эллин Толстов.

Самый популярный курорт азиатского государства – Анталийское побережье: на него приходится 80-95% всех поездок в эту страну. Всего этим летом в Анталье побывали 1,97 миллиона россиян.

Другой причиной роста турпотока из России эксперты называют укрепление рубля. По сравнению с 2015 годом зарубежные поездки в целом стали обходиться россиянам дешевле на 14%, по России – на 21%.

Другими популярными зарубежными направлениями стали Греция и Черногория. Греческие отельеры давали хорошие скидки, чтобы конкурировать с турецкими курортами. Возможно, выездной турпоток сможет превысить показатели 2014 года, считает представитель туроператора TUI. Многое зависит от бархатного сезона – туры на Кипр и в Турцию продаются до конца октября.