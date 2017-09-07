За прогулы.

Участкового уполномоченного ОМВД по Коркинскому району Вячеслава Зиновьева, которого несколько дней его искали более 900 коллег, уволили по отрицательным мотивам.

"Да, он уволен за прогулы. Его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В.Зиновьев пропал 30 августа 2017 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя несколько дней полицейский нашелся. Как выяснилось, он попросту отправился на велосипеде в Уфу, чтобы отвлечься от проблем.

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