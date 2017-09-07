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В России откажутся от "опрессовочных" отключенийСегодня в 12:56

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Но не во всех регионах.

В России планируют постепенно отказаться от отключения горячей воды из-за опрессовок.

Как пишут федеральные издания, это будет происходить постепенно. К 2020 году законодательно закрепят сокращение срока с 14 дней до недели. За неисполнение нормы будут прописаны штрафные санкции. К 2022-2025 году период отключения ГВС доведут до 2-3 дней. В некоторых регионах рассчитывают полностью отказаться от остановки подачи ГВС летом.

Стоит отметить, что в уральской столице число гидравлических испытаний снижается с 2011 года. Тогда они проходили в 9 этапов, в 2015 году число сократили до 2, в 2016 году - до одного. В 2017 году опрессовки опять проходили в 2 этапа, передает "Уралинформбюро".

Уменьшение периода отключения ГВС связано с переходом на новую систему гидравлических испытаний: с использованием передвижных опрессовочных установок.

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