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Российский спектрометр раскрыл тайну жизни на МарсеСегодня в 13:09

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Так и не успевшей зародиться.

Возникновению жизни на Марсе помешал астероид. После его падения произошел выброс воды в открытый космос и Красная планета превратилась в пустыню.

Такие выводы исследователи сделали после получения данных российского нейтронного спектрометра, установленного на борту американского ровера Curiosity.

Они свидетельствуют о том, что после столкновения с астероидом вода частично ушла вглубь Марса и на определенных участках ее доля составляет до 10% массы грунта. В верхних слоях содержится около 3–5% воды, рассказал "Известиям" руководитель эксперимента, завлабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

По его словам, у Красной планеты была гораздо более сложная эволюция, чем у Земли. На Марсе много воды, плотная атмосфера, магнитное поле.

"Он был похож на раннюю Землю, а потом с ним произошла катастрофа, в результате которой он стал сухим и холодным, как сейчас", - поясняет ученый.

На основании данных российского спектрометра будут приняты решения о транспортировке на Красную планету воды либо ее добыче на месте, передает "Уралинформбюро".

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