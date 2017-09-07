А Lada Vesta SW Cross - в "марс".

На "АвтоВАЗе" представили палитру для окрашивания новых универсалов Lada Vesta и кроссоверов версии Lada Vesta Cross.

Новые Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross будут представлены в цветах: "ледниковый", "сердолик", "ангкор", "карфаген", "блюз", "фантом", "плутон", "черная жемчужина", "платина" и "марс". Последний будет доступен только для Lada Vesta SW Cross.

Производство новинок будет запущено на ижевской площадке концерна в ближайшем будущем. В продажу машины поступят до конца года. В максимальной комплектации автомобиль можно будет купить за 800 с небольшим тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".