Болеют в основном дети.

В Сургуте на начало сентября зафиксировано более 50 случаев заражения энтеровирусом. Болеют преимущественно дети. У большинства из них обнаружены различные штаммы вирус Коксаки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По мнению специалистов, 30% диагнозов – завозные. Родство с вирусом Коксаки, циркулирующим в Турции, устанавливается.

Всплеск заболеваемости энтеровирусом типичен для этого времени года. Однако сейчас количество заражений превышает показатель за весь сентябрь прошлого года. Впрочем, говорить об эпидемии еще рано.

Для предотвращения распространения энтеровирусов Роспотребнадзор проводит проверки детских заведений. Так, санврачи приостановили работу индивидуального предпринимателя, занимающегося организацией питания в детских садах Сургута. В 59 ДОУ к ответственности привлекли 51 должностное лицо.