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Свердловские медики допускают в работе до 8 нарушенийСегодня в 14:02

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В среднем на организацию.

В ходе проверок медучреждений Росздравнадзор по Свердловской области находит в среднем по 8 нарушений на организацию. Об этом "Уралинформбюро" сообщила глава ведомства Оксана Федосеева.

Росздравнадзор проводит плановые и внеплановые проверки лечебниц с лицензиями на медицинскую и фармакологическую деятельности, на оборот наркотических и психотропных веществ, минздрава и ФОМС. За первую половину 2017 года было проведено 137 проверок.

Среди самых частых нарушений – изменения порядка оказания медицинской помощи из-за недостаточного оснащения техникой, нарушения, связанные с подготовкой медперсонала и неправильное хранение препаратов.

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