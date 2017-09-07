В среднем на организацию.

В ходе проверок медучреждений Росздравнадзор по Свердловской области находит в среднем по 8 нарушений на организацию. Об этом "Уралинформбюро" сообщила глава ведомства Оксана Федосеева.

Росздравнадзор проводит плановые и внеплановые проверки лечебниц с лицензиями на медицинскую и фармакологическую деятельности, на оборот наркотических и психотропных веществ, минздрава и ФОМС. За первую половину 2017 года было проведено 137 проверок.

Среди самых частых нарушений – изменения порядка оказания медицинской помощи из-за недостаточного оснащения техникой, нарушения, связанные с подготовкой медперсонала и неправильное хранение препаратов.