Прокуратура "щелкнула по носу" челябинского общественникаСегодня в 14:52
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Он ждет помощи от ЕСПЧ.
Вернуть в собственность участок площадью 38 соток с помощью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) намерена жительница Челябинской области Нина Скворцова – жена бывшего председателя, а ныне рядового члена Общественной палаты Южного Урала Вячеслава Скворцова. Лишилась она надела на берегу Шершневского водохранилища в 2016 году - прокуратура Сосновского района выиграла суд, доказав, что земля находится в водоохранной зоне, а, значит, была выделена незаконно.
Теперь через ЕСПЧ Скворцова требует отменить решение облсуда, поскольку считает несправедливым, что претензии у надзорного ведомства возникли только к ней - рядом с ее участком в собственности находятся еще 38 000 наделов. Об этом агентству "Уралинформбюро" рассказал супруг женщины, по словам которого, за 12 лет пользования изъятых сотках его жена разбила частный парк, посадив 137 деревьев.
"Участок озеленен, он в идеальном состоянии. Супруга даже получила заключение главного санитарного врача, что она безупречно содержит участок, это просто образец. Никаких корыстных целей она не преследовала, ни домов строить не собиралась, ни продавать его. Множество было различных проверок от всяких органов - не нарушает ли она экологический порядок - и ни одного нарушения найдено не было", - пояснил Вячеслав Скворцов.
Впрочем, в изъятии участка Скворцов во многом винит себя: прокуратура и суд якобы отомстили ему за критику их работы. Ранее он упрекнул ведомство в игнорировании масштабной стройки на берегу главного источника питьевой воды для трети населения региона. По мнению общественника, поселки и частные коттеджи строились там с нарушениями экологического законодательства: "Это полнейшее безобразие – стройка идет, все это превратилось в хаос и беспорядок, грязь, навалы земли, врубка леса. Я бы сказал, что это сплошные преступления перед людьми, обществом и природой, что вот так варварски относятся к питьевому водоему".
Судебной инстанции от Скворцова досталось за разрешение Росреестру оформлять участки в собственность. При этом тот факт, что его жена тоже решила стать владелицей земли на берегу Шершней, его, по всей видимости, не смутил.
"Я, являясь на тот момент председателем Общественной палаты Челябинской области, критиковал прокуратуру и суд за то, что на берегу водохранилища творится безобразие, а прокуратура не предпринимает мер. И суды способствуют тому, чтобы Росреестр регистрировал наделы. Закон запрещает регистрацию в собственность участков на втором поясе зоны санитарной охраны, а Нина Скворцова оформила. Как и все, все остальные кругом тоже ведь оформляли", - заявил Скворцов.
За изъятый участок Скворцовы ждут компенсацию свыше 10 миллионов рублей - по словам общественника, расходы на благоустройство территории за 12 лет. Затем надел выставят на торги. Вместе с тем супруги волнуются, что могут не успеть вернуть себе землю – ЕСПЧ многие дела рассматривает дела по нескольку лет.
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