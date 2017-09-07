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Новый российский лоукостер доставит из Москвы в Омск за 888 рублейСегодня в 14:29

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В конце сентября.

Новый российский лоукостер "Азимут" открыл продажу билетов. Бюджетная авиакомпания пока будет работать только на двух направлениях: Москва - Омск и Москва - Ростов-на-Дону. Минимальный тариф на любом из них составит 888 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Те, кто любит летать с удобствами, могут приобрести билет в комфорт-класс. Его отличают увеличенное пространство между рядами кресел, предоставление питания, гарантированное свободное кресло рядом и приоритет при выходе из салона.

В парке "Азимута" числятся три Sukhoi Superjet 100. В планах перевозчика увеличение количества воздушных судов и расширение маршрутной сети, в которую могут войти Екатеринбург, Новосибирск, Махачкала, Самара, Краснодар и Санкт-Петербург.

"Азимут", основанный в феврале 2017 года, базируется в Ростове-на-Дону. В декабре авиакомпания станет базовым перевозчиком нового аэропорта Платов, который строится поблизости от города. Полеты из Внуково начнутся 21 сентября 2017 года.

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