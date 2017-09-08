Длиной почти 50 километров.

7 сентября врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе межпоселкового газопровода Пышма – Первомайский – Камышлов. Его протяженность составляет почти 50 километров. Общая стоимость проекта - 315 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Перспективу обеспечения голубым топливом получили поселок Первомайский, деревни Смирново, Русаково, Комарово и Савино, а также села Чернышево, Четкарино и Тупицыно.

В последнем к распределительным сетям подключили 17 первых потребителей. В целом техническая возможность газификации создана для 84 домовладений.

В соседнем Чернышево для того, чтобы в 116 домах появилось голубое топливо, построено более семи километров газопровода низкого давления.

"Подключение к голубому топливу – это и безопасность, и экологичность, и новые производственные возможности в развитии сельского хозяйства, это совсем иное качество жизни", – отметил Куйвашев.

Ранее по инициативе главы региона был разработан и принят закон, расширяющий список льготников на подключение жилья к газу. Воспользоваться господдержкой в размере до 35 000 рублей могут малообеспеченные свердловчане и неработающие пенсионеры.

"Не все наши пенсионеры имеют возможность оплатить подключение к инфраструктуре, и теперь до 90% стоимости им будет возмещаться", – подчеркнула спикер парламента Среднего Урала Людмила Бабушкина.

В 2017 году на строительство газопроводов в Свердловской области направлено около 1 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов из регионального бюджета. К настоящему времени завершено 35 из 43 проектов, остальные планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

В целом за последние пять лет на газификацию Среднего Урала было потрачено почти 5 миллиардов рублей, построено более 2,5 тысячи километров сетей газоснабжения. На сегодня доступ к природному газу имеют 1,1 миллиона домов и квартир.