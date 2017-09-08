До сел в свердловской глубинке "дотянулся" газопроводСегодня в 07:49
- Текст
Длиной почти 50 километров.
7 сентября врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе межпоселкового газопровода Пышма – Первомайский – Камышлов. Его протяженность составляет почти 50 километров. Общая стоимость проекта - 315 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Перспективу обеспечения голубым топливом получили поселок Первомайский, деревни Смирново, Русаково, Комарово и Савино, а также села Чернышево, Четкарино и Тупицыно.
В последнем к распределительным сетям подключили 17 первых потребителей. В целом техническая возможность газификации создана для 84 домовладений.
В соседнем Чернышево для того, чтобы в 116 домах появилось голубое топливо, построено более семи километров газопровода низкого давления.
"Подключение к голубому топливу – это и безопасность, и экологичность, и новые производственные возможности в развитии сельского хозяйства, это совсем иное качество жизни", – отметил Куйвашев.
Ранее по инициативе главы региона был разработан и принят закон, расширяющий список льготников на подключение жилья к газу. Воспользоваться господдержкой в размере до 35 000 рублей могут малообеспеченные свердловчане и неработающие пенсионеры.
"Не все наши пенсионеры имеют возможность оплатить подключение к инфраструктуре, и теперь до 90% стоимости им будет возмещаться", – подчеркнула спикер парламента Среднего Урала Людмила Бабушкина.
В 2017 году на строительство газопроводов в Свердловской области направлено около 1 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов из регионального бюджета. К настоящему времени завершено 35 из 43 проектов, остальные планируется ввести в эксплуатацию до конца года.
В целом за последние пять лет на газификацию Среднего Урала было потрачено почти 5 миллиардов рублей, построено более 2,5 тысячи километров сетей газоснабжения. На сегодня доступ к природному газу имеют 1,1 миллиона домов и квартир.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Южноуральская прокуратура пытается "воскресить" инвалида
Признанного умершим в 2008 году.Сегодня в 17:51
Пермякам сулят красочную ночь
Небо расцветит северное сияние.Сегодня в 17:50
На Уралмаше грузовик "ушел" под землю
На ремонтируемом участке дороги.Сегодня в 17:42
"Титановой долине" добавят почти 300 га
Проектные работы стартуют в сентябре.Сегодня в 17:29
"Газпром добыча Ямбург" предложил подросткам должности
Оператора, гардеробщика и курьера.Сегодня в 17:25
На Ямале подросток погиб в ДТП на угнанной машине
У родителей.Сегодня в 17:23
РМК вернула энергетическому цеху "Карабашмеди" первозданный вид
Отремонтировав памятник архитектуры регионального значения.Сегодня в 17:18
Серов удивил облизбирком аномальной явкой
За два дня до голосования.Сегодня в 17:13
В Арамиле задержали убийцу-людоеда
Растерзавшего женщину.Сегодня в 16:48
В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
Еще пятеро солдат пострадали.Сегодня в 16:42
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:29
В Качканаре смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
В последние месяцы.Сегодня в 16:17
Екатеринбургский бизнесмен попал под "уголовку" за ДТП 3-летней давности
В котором погиб велосипедист.Сегодня в 16:06
В Челябинске запретили выгуливать собак
Из-за бешенства.Сегодня в 16:02
Свердловские леса никто не охраняет
Это выяснила прокуратура.
Главные новости
- Сегодня в 16:48В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
- Сегодня в 15:51Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщины
- Сегодня в 15:32При пожаре в питерском Эрмитаже погибли коты
- Сегодня в 13:47Екатеринбург объединил людей с инвалидностью со всего мира
- Сегодня в 09:59Грибы не терпят суеты
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо