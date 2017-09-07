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Российские власти намерены гарантировать молодым матерям работуСегодня в 15:52

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Частичную или дистанционную.

Российским женщинам необходимо гарантировать частичную или дистанционную занятость в первые годы после рождения ребенка. Соответствующее предложение рассматривается в правительственных ведомствах, сообщает "Коммерсантъ".

Сегодня Трудовой кодекс дает женщинам лишь право трудиться дистанционно или неполный рабочий день, но не обязывает работодателя предоставлять такую возможность. Более того, по достижению ребенком полутора лет деньги матерям выплачиваются через Фонд социального страхования – от 3000 до 21 000 рублей. А полная отвлеченность от рабочего места лишает женщин премий, которые, по оценкам экспертов, могут составлять до 40% заработка, передает "Уралинформбюро".

Эксперты отмечают, что гарантии частичной или дистанционной занятости важны в первую очередь 2 категориям семей – с низкими доходами и тем, где женщина ориентирована после родов на продолжение карьеры. И в том, и в другом случае узаконенные гарантии станут поддержкой сохранения женщинами профессиональной квалификации и фактического продолжения карьеры после достижения ее ребенком 3-летнего возраста.

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