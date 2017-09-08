Не все пригодны для еды.

Традиционный пятничный тест "Уралинформбюро" на сей раз посвящен грибам. Если вы собираетесь в лес на "тихую охоту", лучше освежить знания. Сможете ли вы отличить съедобные грибы от их несъедобных и даже ядовитых собратьев?

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: Игорь Лебединский, Strobilomyces, Dmitry Brant, Archenzo, Alan Rockefeller, Luridiformis, Algirdas, Jörg Hempel, Mushroom Observer, Jean-Pol GRANDMONT, Strobilomyces, A. Abbatiello, Jerzy Opioła, Holger Gröschl, Aorg1961, A. Gundelach, James Lindsey/Wikipedia.org, Альбин Шмальфус.