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Пьяных автомобилистов оставят без прав по анализу кровиСегодня в 16:39

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Если идею одобрят депутаты.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий лишать водительских прав за пьяное вождение на основании анализа крови.

Из документа следует, что соответствующая административная ответственность будет наступать в случае обнаружения алкоголя в крови - 0,3 и более грамма абсолютного этилового спирта на 1 литр крови, передает "Уралинформбюро".

По действующему законодательству 30-тысячный штраф и лишение водительских прав грозят в том случае, если определенное количество алкоголя подтверждается наличием спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха).

"Однако данное положение не учитывает прецеденты определения наличия этилового спирта в крови. Такие ситуации, согласно пояснительной записке, возникают при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения", - говорится в официальном сообщении Госдумы.

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