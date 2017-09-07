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Вице-губернатор Алексей Орлов взялся за "разгрузку" свердловских школСегодня в 17:21

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Под новые здания ищут землю.

К 2025 году в Свердловской области необходимо создать 174 тысячи новых учебных мест, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о переходе школ на обучение в одну смену.

Более 100 тысяч мест планируется ввести за счет строительства новых образовательных учреждений, что требует около 100 миллиардов рублей инвестиций. Панацеей в данном случае может стать механизм государственно-частного партнерства. Вложенные в возведение школ средства будут возвращаться инвесторам после ввода объектов в эксплуатацию. При таком подходе можно построить больше объектов в рамках одного бюджетного периода.

Рабочая группа по вопросам возведения школ за счет частных средств создана в правительстве Свердловской области по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Подбором пилотных территорий для реализации проекта займется областное министерство инвестиций и развития. Эти полномочия ему "делегировал" первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Уже известно, что одним из участников проекта станет Краснотурьинск, являющийся территорией опережающего социально-экономического развития.

Организационно-правовые вопросы возьмет на себя Центр компетенций государственно-частного партнерства при Корпорации развития Среднего Урала. Сама корпорация будет участвовать в поиске потенциальных инвесторов.

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