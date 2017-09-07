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Курганские чиновники проиграли в споре с владельцем котельныхСегодня в 16:53

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Питающих 5 многоэтажек.

Суд поставил точку в споре между курганскими чиновниками и предпринимателем Евгением Брагиным. Они не могли определиться с тем, кто должен будет зимой отапливать пять 10-этажек по улице 9 Мая. Эту обязанность в итоге возложили на мэрию.

Брагин решил не заниматься теплоснабжением многоэтажек из-за убыточного тарифа - 1350 рублей за гигакалорию. Предприниматель несколько раз просил департамент госрегулирования цен Зауралья поднять стоимость энергии, но ему так и не удалось этого добиться. В итоге коммерсант вынужден был выставить теплоисточники на продажу через Avito за 12,5 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, коммерсант, как и положено, в декабре 2016 года уведомил горадминистрацию о выводе из эксплуатации оборудования с 1 сентября 2017 года. Функции по обеспечению теплоснабжения автоматически перешли к чиновникам. Однако те до сих пор бездействуют. По словам хозяина котельных, несмотря на решение суда, от мэрии пока не поступало предложений о выкупе теплоисточников.

"Как они будут отапливать дома - я не знаю. Это их проблемы, их работа, за которую они получают деньги. Если они не справляются, пусть пишут заявления и увольняются", - пояснил "Уралинформбюро" Брагин.

Ранее по теме:
Мэрия Кургана просит суд остановить продажу котельных

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