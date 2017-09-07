"Уральские авиалинии" доставят в Тель-Авив за 5 000 рублейСегодня в 17:50
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Из Сочи.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" снизила цены на рейсы в Тель-Авив сразу из нескольких российских городов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, специальные тарифы будут действовать на вылеты до 24 марта 2018 года.
Путешествие на израильский берег Средиземного моря из Екатеринбурга обойдется от 7 500 рублей в одну сторону и от 15 500 туда - обратно, из Санкт-Петербурга - от 7 000 и 15 500 рублей соответственно.
Из Жуковского и Самары перелет в одну сторону будет стоить от 6 500 рублей, а туда - обратно – от 14 500. Еще дешевле будут билеты из Краснодара - от 6 000 и 13 500 рублей.
Цена перелета в столицу Израиля из Сочи составит от 5000 рублей в одну сторону и от 11 500 туда - обратно.
Приобрести билеты в Тель-Авив по выгодной цене можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Стоимость указана со всеми сборами и может меняться в зависимости от курса валют.
"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - июль 2017 года. В 2016 году услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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