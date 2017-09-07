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Южноуральское УФАС признало незаконным контракт чиновников на 203 миллионаСегодня в 18:55

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И выписало штрафы.

УФАС по Челябинской области признало незаконным контракт по строительству дорог на 203 миллиона рублей, заключенный чиновниками Троицкого муниципального района с ООО "Капиталстрой".

В ходе проверки антимонопольщики обнаружили серьезные нарушения. Так, аукционная комиссия допустила к конкурсу только одну компанию, проигнорировав заявки двух других. Контракт был заключен без проведение торгов с ООО "Капиталстрой" .

"При этом согласно законодательству о контрактной системе закупка у единственного поставщика (то есть без проведения торгов) может быть осуществлена только в случае аварии или иных чрезвычайных ситуаций. Таких происшествий при заключении контракта не было". – уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Должностным лицам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, юридическим – до 500 тысяч.

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