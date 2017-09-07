Он был открыт на средства мэрии.

7 сентября 2017 года в Екатеринбурге на Широкой Речке открылся участковый пункт полиции. Ранее жителям развивающегося микрорайона приходилось обращаться за помощью к правоохранителям в соседний Академический.

Пункт полиции размещается в новостройке по адресу Суходольская, 47. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, он был организован на средства городского бюджета и передан в безвозмездное пользование городского полицейского главка.