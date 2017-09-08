К чемпионату мира по футболу.

Сотрудникам всех служб, которые будут работать на матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге, предстоит пройти комплексную подготовку по английскому языку. Такое поручение 8 сентября в ходе рабочего визита в уральскую столицу дал глава МЧС России Владимир Пучков, передает "Уралинформбюро".

"Прошу организовать комплексную подготовку личного состава пожарно-спасательных подразделений, единых дежурно-диспетчерских служб, в том числе изучение ими английского языка", - заявил министр.

"Планы, утвержденные МЧС России, которые должны быть реализованы к приему гостей, нами выполняются в полном объеме, согласно графику. Мы выполним все рекомендации МЧС, чтобы людям было уютно, комфортно и безопасно", - отметил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

В целом Пучков высоко оценил обеспечение безопасности населения в регионе: "В Свердловской области все показатели профессиональной работы МЧС и региональной власти очень позитивны, реализуются все программы комплексной безопасности населения, повышается качество предупредительной работы и реагирования на ЧС".