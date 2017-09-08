АИЖК сдаст жилье 4 миллионам российских семейСегодня в 09:12
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В аренду.
Агентство ипотечного жилищного кредитования вложит в развитие арендного жилья 25 миллиардов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе АИЖК.
Сумму планируемых инвестиций озвучил в интервью агентству РИА "Новости" гендиректор АИЖК Александр Плутник. По его словам, партнером агентства в этом проекте станет группа "ВТБ", потому что "у них разветвленная розничная сеть и большое количество клиентов-застройщиков".
Кроме поиска проектов, ВТБ может заниматься финансированием региональных девелоперов, у которых АИЖК впоследствии планирует выкупить арендные квартиры.
"Сейчас в России сдается в аренду более 200 миллионов квадратных метров жилья, — напомнил Плутник. — По оценкам разных экспертов, на горизонте следующих пяти лет еще около 4 миллионов семей готовы снимать жилье при условии хорошего продукта. Мы как раз должны создать этот продукт".
Национальный проект "Ипотека и арендное жилье" был утвержден правительством России в 2016 году, а летом 2017-го началась его реализация. Проект нацелен на улучшение жилищных условий россиян путем обеспечения высоких темпов ввода жилья через массовое ипотечное кредитование.
В рамках проекта планируется построить к 2020 году 100 миллионов квадратных метров жилья и выдать 1,2 миллиона ипотечных кредитов. На данный момент благодаря снижению процентных ставок по России уже выдано 423 тысячи ипотечных кредитов на 772,9 миллиарда рублей.
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