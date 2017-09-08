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Выходные на Среднем Урале "порадуют" дождемСегодня в 09:57

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Пошуршать листьями не получится.

Грядущий уик-энд на Среднем Урале будет серым и холодным. 8 сентября 2017 года столбики термометров еще поднимутся до плюс 18 градусов, а уже на следующий день небо затянут облака, начнутся дожди и станет прохладнее - воздух прогреется максимум до плюс 15. 10 сентября ожидается 7-12 градусов выше нуля, осадки не прекратятся.

Ночами в северных районах подморозит - градусники покажут всего плюс 1 градус, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в выходные тоже будет дождливо. В пятницу воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс, в субботу - до плюс 15. В воскресенье похолодает: максимальная температура - 11 градусов выше нуля. По ночам ожидается до 9 градусов тепла.

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