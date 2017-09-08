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"Зяблицев-Фонд" подарил екатеринбуржцам детскую площадкуСегодня в 15:44

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Пятую за лето.

Полноценная детская площадка появилась во дворе дома №15 на улице Советской в Екатеринбурге. Ее установили сотрудники "Зяблицев-Фонда".

Заявки на благоустройство дворов активисты фонда начали принимать у горожан еще весной. В это время к ним и пришла инициативная группа жильцов с улицы Советской с просьбой организовать место для детских игр и отдыха. Ранее с таким предложением жители Екатеринбурга обращались в свою управляющую компанию, но перемен так и не дождались. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.


Еще месяц назад этот двор нельзя было назвать уютным, а теперь на его территории есть песочница, турники, качели, карусель и лавочки. Играть тут смогут дети не только живущие в доме №15, но и в соседних многоэтажках. Эта детская площадка стала пятой по счету игровой зоной, которая появилась в уральской столице в 2017 году после обращения горожан к активистам фонда.


В честь открытия детской площадки "Зяблицев-Фонд" организовал для екатеринбуржцев праздник с цирковыми номерами, танцевальными конкурсами и призами.

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