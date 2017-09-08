Котельная не подведет.

Избранный 31 августа главой Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских провел рабочую встречу с председателем правления MidUral Group Сергеем Гильваргом и исполнительным директором ПАО "Ключевский завод ферросплавов" Николаем Кузьминым.

"Нам удалось достичь полного взаимопонимания по двум вопросам, которые находились в подвешенном состоянии долгие годы. Во-первых, это завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке. Во-вторых, передача котельной, обогревающей Двуреченск, с баланса завода ― муниципалитету. От того, что мы начинаем совместную работу с новой администрацией округа с реализации этих двух проектов, выиграют, в первую очередь, двуреченцы", ― заявил по итогам встречи Сергей Гильварг.

Котельная, расположенная на территории Ключевского завода ферросплавов, отапливает и обеспечивает горячей водой жителей поселка Двуреченска. Еще три года назад предприятие уведомило власти СГО, что планирует отказаться от оказания услуг теплоснабжения, но прежняя администрация округа этот вопрос откладывала и не решала. "Двуреченское МУП ЖКХ сохраняет долг перед предприятием в размере десятков миллионов рублей. По сути, завод снабжает теплом поселок и безвозмездно кредитует коммунальные компании. Мы видим два пути решения этого вопроса ― либо строительство новой котельной, либо продажа действующей котельной профильному инвестору. Дмитрий Нисковских готов рассматривать оба варианта. В любом случае, жители Двуреченска могут не переживать, подготовительная работа к зимнему периоду проведена. Тепло они получат, кому бы эта котельная ни принадлежала", ― отметил Николай Кузьмин.

Промышленники также обсудили с новым главой городского округа перспективы завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке. Двуреченск по факту является спортивной столицей СГО: здесь базируются футбольная и хоккейная команды "Металлург", которые при поддержке ПАО КЗФ участвуют в областных соревнованиях. Но для двуреченцев пока нет условий для занятий видами спорта, требующих крытых помещений.

Кроме того, Двуреченск является родиной областного турнира по хоккею с шайбой среди команд детских домов имени Владислава Третьяка. Эти соревнования Ключевский завод ферросплавов проводит ежегодно и новый физкультурно-оздоровительный комплекс позволил бы турниру обрести новый уютный и современный дом, передает "Уралинформбюро".