Двуреченску гарантировали теплую зимуСегодня в 10:04
- Текст
Котельная не подведет.
Избранный 31 августа главой Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских провел рабочую встречу с председателем правления MidUral Group Сергеем Гильваргом и исполнительным директором ПАО "Ключевский завод ферросплавов" Николаем Кузьминым.
"Нам удалось достичь полного взаимопонимания по двум вопросам, которые находились в подвешенном состоянии долгие годы. Во-первых, это завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке. Во-вторых, передача котельной, обогревающей Двуреченск, с баланса завода ― муниципалитету. От того, что мы начинаем совместную работу с новой администрацией округа с реализации этих двух проектов, выиграют, в первую очередь, двуреченцы", ― заявил по итогам встречи Сергей Гильварг.
Котельная, расположенная на территории Ключевского завода ферросплавов, отапливает и обеспечивает горячей водой жителей поселка Двуреченска. Еще три года назад предприятие уведомило власти СГО, что планирует отказаться от оказания услуг теплоснабжения, но прежняя администрация округа этот вопрос откладывала и не решала. "Двуреченское МУП ЖКХ сохраняет долг перед предприятием в размере десятков миллионов рублей. По сути, завод снабжает теплом поселок и безвозмездно кредитует коммунальные компании. Мы видим два пути решения этого вопроса ― либо строительство новой котельной, либо продажа действующей котельной профильному инвестору. Дмитрий Нисковских готов рассматривать оба варианта. В любом случае, жители Двуреченска могут не переживать, подготовительная работа к зимнему периоду проведена. Тепло они получат, кому бы эта котельная ни принадлежала", ― отметил Николай Кузьмин.
Промышленники также обсудили с новым главой городского округа перспективы завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке. Двуреченск по факту является спортивной столицей СГО: здесь базируются футбольная и хоккейная команды "Металлург", которые при поддержке ПАО КЗФ участвуют в областных соревнованиях. Но для двуреченцев пока нет условий для занятий видами спорта, требующих крытых помещений.
Кроме того, Двуреченск является родиной областного турнира по хоккею с шайбой среди команд детских домов имени Владислава Третьяка. Эти соревнования Ключевский завод ферросплавов проводит ежегодно и новый физкультурно-оздоровительный комплекс позволил бы турниру обрести новый уютный и современный дом, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Южноуральская прокуратура пытается "воскресить" инвалида
Признанного умершим в 2008 году.Сегодня в 17:51
Пермякам сулят красочную ночь
Небо расцветит северное сияние.Сегодня в 17:50
На Уралмаше грузовик "ушел" под землю
На ремонтируемом участке дороги.Сегодня в 17:42
"Титановой долине" добавят почти 300 га
Проектные работы стартуют в сентябре.Сегодня в 17:29
"Газпром добыча Ямбург" предложил подросткам должности
Оператора, гардеробщика и курьера.Сегодня в 17:25
На Ямале подросток погиб в ДТП на угнанной машине
У родителей.Сегодня в 17:23
РМК вернула энергетическому цеху "Карабашмеди" первозданный вид
Отремонтировав памятник архитектуры регионального значения.Сегодня в 17:18
Серов удивил облизбирком аномальной явкой
За два дня до голосования.Сегодня в 17:13
В Арамиле задержали убийцу-людоеда
Растерзавшего женщину.Сегодня в 16:48
В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
Еще пятеро солдат пострадали.Сегодня в 16:42
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:29
В Качканаре смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
В последние месяцы.Сегодня в 16:17
Екатеринбургский бизнесмен попал под "уголовку" за ДТП 3-летней давности
В котором погиб велосипедист.Сегодня в 16:06
В Челябинске запретили выгуливать собак
Из-за бешенства.Сегодня в 16:02
Свердловские леса никто не охраняет
Это выяснила прокуратура.
Главные новости
- Сегодня в 16:48В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
- Сегодня в 15:51Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщины
- Сегодня в 15:32При пожаре в питерском Эрмитаже погибли коты
- Сегодня в 13:47Екатеринбург объединил людей с инвалидностью со всего мира
- Сегодня в 09:59Грибы не терпят суеты
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо